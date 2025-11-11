ЗСУ відійшли біля п’яти населених пунктів під Гуляйполем

ЗСУ відійшли з позицій поблизу п’яти населених пунктів на Гуляйпільському напрямку, повідомили в Силах оборони Півдня України. Зокрема, українські підрозділи відійшли з Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки, Новомиколаївки.

У Запорізькій області, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, уже кілька днів поспіль тривають інтенсивні бої. Ворог застосовує всі наявні види озброєння, щоб витіснити Сили оборони України з утримуваних рубежів.



Раніше про те, що ситуація ускладнилася на Запорізькому напрямку, підтвердили й аналітики DeepState.



За останню добу зафіксовано до сотні бойових зіткнень. Унаслідок активізації штурмових дій противника, численних спроб інфільтрації та масованих артилерійських обстрілів (щодня понад 400 атак із застосуванням близько 2000 боєприпасів), а також фактичного знищення укриттів і укріплень, командування ухвалило рішення про організований відхід з позицій для збереження життя особового складу.

Критична ситуація для ЗСУ складається в районі стику Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.



ЗС РФ намагаються обійти всю південну лінію оборони, зокрема Гуляйполе, просуваючись через територію Дніпропетровської області... pic.twitter.com/CklWUcVZ7z - Danil Kardashov (@_Deniel979_) November 7, 2025



Противник намагається закріпитися в населених пунктах, звідки відійшли українські підрозділи, проте Сили оборони продовжують завдавати вогневого ураження та стримують його просування. За Яблукове, Рівнопілля та Солодке тривають запеклі бої.

На карті видно напрямок від Покровського до Гуляйполя (63 км). Саме тут противник намагається просунутися з південного сходу, щоб охопити Гуляйполе і порушити українську оборону.

Противник зі східного напрямку прагне охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського.

Нагадаємо, ЗС РФ також намагаються прорватися до Малої Токмачки на Запорізькому напрямку.





Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»