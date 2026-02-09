Бійці «Хижака» показали небезпечну дорогу з позицій у Костянтинівці

Вихід з бойових позицій у Костянтинівці.

Бійці бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції України оприлюднили відео, на якому показали, як виглядає дорога з бойових позицій у Костянтинівці на Донеччині.

Вид на Костянтинівку Донецької області.

«Іноді пересуваємося на броні. Але коли в небі багато ворожих дронів — лише пішки», — зазначили у підрозділі.



За словами захисників, місто заміноване та усіяне нерозірваними боєприпасами. Через постійну загрозу рух здійснюється переважно вдень — військові уважно стежать не лише за дорогою під ногами, а й за небом.







У бригаді наголошують, що ситуація залишається надзвичайно небезпечною, адже противник активно застосовує безпілотники для розвідки та ударів.

Раніше повідомлялося, що українські сили оборони просунулися на Костянтинівському напрямку.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»