Олександрівський відділ Держміграційної служби у Донецькій області відновив надання паспортних послуг

На Донеччині відновив свою роботу Олександрівський відділ Держміграційної служби, який надає паспортні послуги. Про це повідомили у головному управлінні Державної міграційної служби у Донецькій області.

За інформацією Держміграційної служби, у відділі надаються безкоштовні адміністративні послуги:

вклеювання фотографії до паспорта громадянина України у формі книжечки (зразка 1994 року) по досягненню 25- або 45-річного віку;

продовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого закінчився;

внесення до паспорта громадянина України для виїзду за кордон інформації про неповнолітніх дітей.

Адреса відділення:

селище Олександрівка, вулиця Самарська, 21

Графік роботи:

вівторок, середа, четвер, п'ятниця: з 09:00 до 17:00;

субота 09:00 до 15:45;

вихідні: неділя, понеділок.