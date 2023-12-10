Окупанти штурмують позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку, але авіабомбових ударів поменшало — Барабаш

Російські окупанти продовжують атакувати Авдіївку та позиції українських військових довкола міста. Для цього вони застосовують весь арсенал своєї техніки. Про це розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.



«Ворог не полишає бажання та спроб оточити місто. По всій лінії майже цілодобово відбуваються штурмові дії з артилерії, мінометні обстріли, танкові обстріли та авіація», — зазначив він.



За словами Барабаша, останнім часом авіабомбових ударів трошки менше, в середньому – 6-8 на добу, раніше було в рази більше. Також 30-40 масованих обстрілів по території громади протягом доби.



Станом на ранок у місті лишаються 1253 людини, евакуація продовжується, хоча люди все рідше погоджуються виїздити з міста через постійні обстріли.



Нагадаємо, російські війська продовжували наступальні операції поблизу Авдіївки на сході України та захопили очисні споруди поблизу міста.