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В окупованому Лисичанську заявили про обстріл кафе-пекарні: відомо про 20 загиблих

Оновлено
03 лютого 2024, 20:04

В окупованому Лисичанську заявили про обстріл кафе-пекарні: відомо про 20 загиблих

Наслідки обстрілу у Лисичанську. Фото: окупаційна адміністрація міста Наслідки обстрілу у Лисичанську. Фото: окупаційна адміністрація міста

Окупаційна адміністрація Лисичанська в Луганській області заявила про обстріл пекарні, внаслідок чого багато загиблих та поранених.

Будівлю хлібопекарні було поєднано з кафе, в якому були люди.

Зазначається, що обстріл стався близько 14:30 за московським часом (13:30 за Києвом). Внаслідок удару обрушилася двоповерхова будівля пекарні, повідомляє МНС РФ. Рятувальники проводять розбір завалів.

Станом на вечір «МОЗ» угруповання «ЛНР» повідомив про 8 загиблих і 10 поранених у Лисичанську.

Також повідомляється, що рятувальники виявили під завалами приблизно ще 10 людей. Серед них також є загиблі.

Оновлено (21:50). З-під завалів витягли тіла 15 загиблих, повідомляє МНС РФ.

Оновлено (23:00). Кількість жертв у Лисичанську зросла до 20 людей, повідомляє МНС РФ. 

Окупаційна влада звинуватила в обстрілі ЗСУ. Українська сторона поки що цю заяву не коментувала.

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