В окупованому Лисичанську заявили про обстріл кафе-пекарні: відомо про 20 загиблих

Наслідки обстрілу у Лисичанську. Фото: окупаційна адміністрація міста

Окупаційна адміністрація Лисичанська в Луганській області заявила про обстріл пекарні, внаслідок чого багато загиблих та поранених.



Будівлю хлібопекарні було поєднано з кафе, в якому були люди.



Зазначається, що обстріл стався близько 14:30 за московським часом (13:30 за Києвом). Внаслідок удару обрушилася двоповерхова будівля пекарні, повідомляє МНС РФ. Рятувальники проводять розбір завалів.



Станом на вечір «МОЗ» угруповання «ЛНР» повідомив про 8 загиблих і 10 поранених у Лисичанську.



Також повідомляється, що рятувальники виявили під завалами приблизно ще 10 людей. Серед них також є загиблі.



Оновлено (21:50). З-під завалів витягли тіла 15 загиблих, повідомляє МНС РФ.

В окупованому Лисичанську з-під завалів витягли тіла 15 загиблих, повідомляє МНС РФhttps://t.co/l9VvPdH0TN pic.twitter.com/ZSXBPS2CQE — Новини Донбасу (@novostidnua) February 3, 2024

Оновлено (23:00). Кількість жертв у Лисичанську зросла до 20 людей, повідомляє МНС РФ.

Окупаційна влада звинуватила в обстрілі ЗСУ. Українська сторона поки що цю заяву не коментувала.