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Кремль погрожує судами через передачу заморожених активів РФ для України

05 лютого 2024, 21:20

Кремль погрожує судами через передачу заморожених активів РФ для України

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що якщо Захід вирішить передати Україні заморожені активи РФ, то це спричинить дуже довгі судові перспективи. Про це пише російське інформагентство "Інтерфакс".

«У разі якщо такі рішення будуть ухвалені, вони будуть глибоко незаконні, і вони матимуть і для тих, хто ухвалює ці рішення, і для тих, хто реалізує ці рішення, дуже довгі на багато десятиліть судові перспективи. Зрозуміло, РФ такі рішення заперечуватиме. Ми захищатимемо наші інтереси, ми захищатимемо наші активи, незаконно заарештовані» — сказав Пєсков.

Нагадаємо, що ЄС і країни G7 обговорюють план передачі 250 млрд доларів заморожених активів російського Центробанку як заставу для допомоги у фінансуванні відновлення України.

 

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