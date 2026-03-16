Telegram оштрафовано на 35 млн руб. у Москві

Таганський суд Москви оштрафував компанію Telegram Messenger Inc. на десятки млн. рублів за відмову видалити контент. Про це повідомляють РосЗМІ з посиланням на рішення суду.

Згідно з ухвалою, суд визнав месенджер винним одразу за п'ятьма епізодами адміністративного правопорушення за статтею про «невидалення забороненої інформації». Йдеться про публікації, які російська влада вважає такими, що містять заклики до екстремізму, незаконні матеріали або інформацію, що підлягає блокуванню на території РФ.



За версією суду, наприкінці 2025 року Генеральна прокуратура РФ вимагала видалити з Telegram повідомлення із «закликами до екстремістської діяльності». Після цього російський регулятор надіслав адміністрації месенджера офіційне повідомлення.



Проте, як стверджує влада, інформацію не видалили протягом доби — терміну, встановленого російським законодавством. В результаті суддя ухвалила визнати Telegram винним і призначити загальний штраф у розмірі 35 млн рублів (майже 440 тис доларів — ред.).



При цьому експерти зазначають, що подібні рішення можуть бути частиною ширшої кампанії Кремля щодо посилення контролю над Інтернетом та тиску на платформи, які не готові виконувати вимоги російської цензури. Telegram залишається одним із небагатьох великих майданчиків, де російські користувачі та незалежні медіа можуть поширювати інформацію поза повним контролем держави.



Спостерігачі не виключають, що штрафи можуть стати лише проміжним кроком щодо обмеження роботи месенджера. У той же час зазначається, що раніше Telegram вже демонстрував здатність обходити обмеження за рахунок розподіленої інфраструктури, проксі-серверів та оновлень програми.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що з 1 квітня в Росії може бути повністю заблокований месенджер Telegram. Обмеження, за даними Служби зовнішньої розвідки України, торкнуться всієї території країни.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»