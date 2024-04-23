У Києві не планують відкривати пляжний сезон через утруднення доступу до укриттів

У столиці не планують відкривати пляжний сезон, киянам рекомендують утриматися від відвідування пляжів із міркувань безпеки, – повідомили у КМДА.



«Відповідне рішення ухвалила постійна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», - йдеться у заяві Київської міської державної адміністрації.



Місцева влада радить киянам утриматися від відвідування пляжів та зон відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, оскільки це ускладнить доступ до укриттів та сховищ під час повітряної тривоги.



Нагадаємо, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі.