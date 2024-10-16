У Донецькій ОВА розповіли, які міста в області готові до опалювального сезону і де люди залишаться без тепла

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: ДОВА

Донецька область готова до опалювального сезону. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Однак, за його словами, готові ті міста, які більш-менш перебувають у тилу.



«Це Краматорськ, Слов'янськ, Добропілля. Ті міста, які наближені до лінії фронту – Часовоярська, Торецька, Мар'їнська, Курахівська громади – там не буде опалювального сезону. Тому що міста там дуже наближені до лінії фронту», – заявив Філашкін.

Нагадаємо, що в Україні житлові будинки готові до опалювального сезону на 99%, школи та лікарні – майже на 100%.