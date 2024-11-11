За добу армія РФ атакувала населені пункти Донеччини понад 10 разів, є пошкодження

Російська армія минулої доби, 10 листопада, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок російських атак є жертви, постраждалі та пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Усього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.
За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони регіону:
Покровський район. У Кураховому 1 людина поранена, пошкоджено численні будинки; у Дачному пошкоджено 7 будинків, ще 3 — у Ганнівці. У Мирнограді пошкоджено 4 будівлі і 5 автівок. У Шевченку Покровської громади загинула людина.
Краматорський район. У Лимані зруйновано будинок. У Миколаївці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 35 приватних будинків та лінії електропередач. У Костянтинівці пошкоджено 4 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, інфраструктурний об'єкт, 46 гаражів і 11 автівок. У Краматорську зранку поранено людину, зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 28.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і нежитлове приміщення.
Раніше ми писали, що росіяни атакували село у Волноваському районі Донецької області.
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