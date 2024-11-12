Росіяни понад 20 разів вдарили по Донеччині за добу: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Усього за добу, 11 листопада, російські військові 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. Внаслідок атаки пошкоджено будинки та промбудівлі. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Під удар росіян потрапили три райони:



Покровський район. У Кураховому пошкоджено греблю водосховища і численні будинки; пошкоджено 8 будинків у Дачному, 3 у Ганнівці і 2 у Веселому Гаю.У Покровську пошкоджено будинок і торговий павільйон.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, у Кривій Луці — 8; у Закітному зруйновано 2 будинки. У Краматорську і Біленькому поранено по 1 людині. У Костянтинівці пошкоджено 22 будинки і лінію електропередач; у Миколаївці поранено людину, пошкоджено 6 будинків.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку і 2 промислові будівлі.



Раніше ми писали, що за 11 листопада російська армія поранила чотирьох жителів Донеччини: у Краматорську, Біленькому, Часовому Яру та селі Миколаївка.