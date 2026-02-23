У Донецькій області уражені склади боєприпасів та технічних засобів окупантів

Скріншот: Генеральний штаб ЗСУ

У рамках системної роботи щодо зниження бойових можливостей держави-агресора Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об'єктах та логістиці російських окупаційних військ на ТОТ.



Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 23 лютого на ТОТ Донецької області було уражено важливі об'єкти тилового забезпечення противника. У районі населеного пункту Нижня Кринка завдано удару по складу боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ «Юг».



Крім того, в районі Великої Новосілки Донецької області зафіксовано ураження складу матеріально-технічних засобів окупаційних військ, що суттєво ускладнює їхню логістику та постачання на цьому напрямку.



Також повідомляється, що цього ж дня на тимчасово окупованій території АР Крим, в районі населеного пункту Гвардійське, було уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, оснащеної береговими ракетними комплексами «Бастіон».



Крім цього, в Миколаївській області, в районі населеного пункту Покровка, завдано удару по пункту управління безпілотними літальними апаратами десантно-штурмового полку противника.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем «Птахи Мадяра» вночі, 22 лютого, знищили два ЗРК «Тор-М1» та підпалили нафтобазу у Луганську.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»