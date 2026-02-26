«Там дуже важко»: українська армія тримає позиції у районі Ямполя під Лиманом – ЗСУ

Ситуація у районі Ямполя. Фото: карта DeepState

Українські війська тримають позиції у районі селища Ямпіль Донецької області. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.



За його словами, там справді дуже важко.



«Там важко насамперед через проблеми з логістикою. На карті цього не намалюєш – там «кіл-зона» довга, там просто дороги можуть «перерізатися». Однак наші підрозділи тримаються. Якщо там буде щось справді «гаряче», то вони будуть виводитися. Але я сподіваюся, що до такого не дійде», – сказав Трегубов.



Речник ОС зазначив, що на Лиманському напрямку російська армія має перевагу в БПЛА.



«Однак нічого істотно відмінного від інших напрямків», – заявив він.



Трегубов розповів, що окупанти на цьому напрямку іноді використовують артилерію, зокрема РСЗВ.



«Але не дуже часто, там все ж таки велика кількість дронів. Авіацію зараз особливо в розрахунок не брав би, якщо не говорити про КАБ, які летять з дуже великої дистанції», – додав речник Об'єднаних сил.



Судячи з карти DeepState, Сили оборони України утримують невелику «горловину» в районі Ямполя, зокрема позиції у селищі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко