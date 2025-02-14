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Трамп заявив про зустріч України, США та РФ у Саудівській Аравії наступного тижня

14 лютого 2025, 08:41

Трамп заявив про зустріч України, США та РФ у Саудівській Аравії наступного тижня

Президент США Дональд Трамп. Фото: Euronews Президент США Дональд Трамп. Фото: Euronews

Представники України, Росії та США проведуть зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня. Про це 13 лютого під час пресконференції заявив президент США Дональд Трамп.

«Завтра відбудеться зустріч у Мюнхені, а наступного тижня — у Саудівській Аравії. Не з моєю участю чи участю Путіна, але з топовими чиновниками. Україна братиме участь у обох зустрічах. Ми подивимося, чи зможемо покласти край цій війні», — сказав Трамп.

Слова Трампа про зустріч українських та російських делегацій у Мюнхені 14 лютого вже спростував радник президента України Дмитро Литвин.

«За порожнім столом із росіянами не зустрічаються. Нині на столі нічого немає. Розмови з росіянами у Мюнхені не передбачається», — сказав Литвин.

Нагадаємо, 13 лютого, Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США на Мюнхенській конференції з безпеки.

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