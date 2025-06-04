Російська авіація скинула авіабомбу на Родинське під Покровськом: поранені чотири людини

Наслідки обстрілу Родинського. Фото: Донецька обласна прокуратура

4 червня російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-250 з УМПК на щільну забудову міста Родинське Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та шість гаражів. Внаслідок атаки поранення отримали три жінки у віці 56, 67 та 84 роки та 66-річний чоловік. У постраждалих діагностували множинні осколкові поранення, перелом та мінно-вибухові травми.

Нагадаємо, що вночі 4 червня російські війська вдарили по спальних районах міста Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура.