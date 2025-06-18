Спецпредставник Трампа по Україні планує зустрітися з Лукашенком у Білорусі – ЗМІ

Спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог. Фото: ОПУ

Спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог найближчим часом планує відвідати Білорусь для зустрічі з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком. Про це пише британське агенство Reuters з посиланням на чотири джерела, поінформовані з цього питання.



Точний порядок денний зустрічі незрозумілий, хоча Келлог у приватних розмовах зобразив візит як крок, який може допомогти розпочати мирні переговори, спрямовані на припинення війни Росії проти України.



Планування таких поїздок потребує ретельного обговорення. І, можливо, її можуть скасувати чи змінити в останній момент.



Якщо Келлог зустрінеться із Лукашенком, він стане найвищим чиновником США, який відвідає Білорусь за останні роки.

Нагадаємо, що 3 червня голова Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з Келлогом у США.