На Луганщині окупанти відключають газ і світло у прифронтових містах та селах за найменшу заборгованість – ОВА

У Луганській області окупанти відключають газопостачання та електропостачання у прифронтових містах та селах за найменшу заборгованість. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, йдеться про міста Голубівка, Сокологірськ, Сіверськодонецьк та Лисичанськ, населені пункти Сватівщини, Кремінщини та Слов'яносербщини.



«Жорсткі правила почали діяти з червня. Нарахування здійснюються навіть за відсутності господарів житла. Загарбники вимагають у кожного абонента, що залишився без газу та електрики, терміново погасити борг. Однак через відсутність робочих місць у зруйнованих росіянами містах кошти на оплату послуг є далеко не у всіх», – розповів начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що в окупованій Луганській області понад 150 тисяч жителів залишилися без питної води.