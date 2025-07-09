Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

На Сумщині військовий вкрав БТР і поїхав додому на Полтавщину — ДБР

09 липня 2025, 16:28

На Сумщині військовий вкрав БТР і поїхав додому на Полтавщину — ДБР

Військовий вкрав БТР у Сумській області та поїхав на ньому додому. Фото: ДБР Військовий вкрав БТР у Сумській області та поїхав на ньому додому. Фото: ДБР

Військовослужбовець однієї з частин на Сумщині втік з місця служби та вкрав бронетранспортер. За це він одержав тюремний термін.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань 9 липня.

У ГБР розповіли, що у січні 2025 року військовий, який проходив службу на посаді водія спецтехніки, самовільно залишив військову частину. Під приводом заправки бронетранспортера паливом він виїхав на БТР з території частини, прихопивши з собою автомат і подався додому на Полтавщину.

Після того, як проїхав кілька сотень кілометрів, він залишив БТР на узбіччі поблизу одного із сіл і пішов спати до лісосмуги. Проте правоохоронці оперативно знайшли та затримали чоловіка. Викрадений бронетранспортер та зброю повернули до військової частини.

Справу з цього приводу передали до суду і Сумський районний суд визнав військового винним у дезертирстві та викраденні військової техніки.

Йому призначили покарання у вигляді 7 років ув'язнення.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
ДБР Сумська область дезертирство Викрадення військовий БТР
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Компенсації за зруйноване житло в Україні отримують не всі — чому та як це виправити?
В Україні створено реєстр ушкодженого та знищеного майна — єдине джерело для верифікації руйнувань. Він став основою і для Міжнародного реєстру збитків, зокрема щодо житлової нерухомості.
08 липня 2025, 18:47
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:00
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
12:50
«АТЕШ» передав координати ППО РФ під Волновахою — ціль знищено
11:48
Луганська область: ЗСУ завдали авіаудару по профілакторію з російськими військовими в районі Привілля
10:47
ЗСУ уразили склад та пункт дислокації окупантів у Ясинуватій
10:18
Су-27 ЗСУ вдарив по складу БПЛА і живій силі РФ на ТОТ Луганщини
09:09
РФ перетворює окуповані території на офшор — Жовта Стрічка
14:17
ФСБ відібрала паспорт у кримського колаборанта, який очолював штаб опозиційного кандидата
12:58
Удари по штабу: атаковані позиції 41-ї та 20-ї армій РФ у Луганській області
12:08
РФ вивезла понад 100 підлітків із Запоріжжя на військові збори
11:37
На окупованій частині Луганщини загарбники хочуть відправити медиків у військові шпиталі
10:32
На окупованій Луганщині дрони атакували центри Старобільська, Біловодська та Сватово: є постраждалий
22:50
В окупованій Луганській області понад 150 тисяч жителів залишилися без питної води – ОВА
15:35
У Маріуполі знімають фільм про «порятунок» міста у 2022 році
13:20
Парк Щербакова у Донецьку сьогодні: місце відпочинку стало трибуною для «Єдиної Росії» та «Юнармії»
15:55
DeepState: окупанти просуваються в районах Попів Яру, Ялти, Толстого та Веселого
15:53
На окупованій Луганщині гострий дефіцит водіїв автобусів
13:04
Російська армія захопила два села на Донеччині
19:47
На Запорізькій АЕС стався блекаут через удар армії РФ
19:25
Біометрична зачистка: як окупаційна влада перевіряє кожного власника SIM-карти на Донбасі
18:26
«Принцип перемішування»: куди Росія вивозить на відпочинок українських дітей
усі новини
18:20
Олександр Усик представить мозаїку Алли Горської у Лондоні
17:50
Росіяни поранили одного цивільного у прифронтовій Костянтинівці
17:27
У Добропіллі лунали вибухи: горять машини, над містом клуби диму
16:48
Росія активізувала пропаганду про «звірства ЗСУ на Донбасі» – ЦПД
16:45
У Краматорську чоловік вдарив ножем дитину
16:40
Дефіцит робітників змушує Росію залучити мігрантів із Південної Азії
16:28
На Сумщині військовий вкрав БТР і поїхав додому на Полтавщину — ДБР
16:12
У Києві скасували онлайн-запис у ТЦК після атак дронів
16:00
Гектари безпеки: держпрограма розмінування повертає фермерам землю
16:00
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
15:58
Поліцейські під атакою російських дронів врятували поранених людей у Дружківці
15:56
Російські військові здалися в полон наземним роботам на Харківщині
15:38
Пожежі та аномальна спека: окуповані райони Донбасу охоплені вогнем
15:36
Російський дрон вбив однорічну дитину на Херсонщині
15:27
Російські війська роблять дуже великий акцент на двох напрямках у Донецькій області – ЗСУ
14:55
На Донеччині вогонь охопив ліси та поля: за добу горіло понад 35 гектарів — ДСНС
14:51
Російська армія просунулася біля траси «Покровськ-Костянтинівка» – DeepState
14:40
Донеччина: у Покровській громаді досі залишаються 3100 осіб
14:24
Після збиття безпілотника у Бєлгороді спалахнула електропідстанція
14:22
Родинське та Костянтинівка: вісім загиблих на Донеччині 9 липня
усі новини
ВІДЕО
Росіяни атакували Добропілля. Фото: скриншот У Добропіллі лунали вибухи: горять машини, над містом клуби диму
09 липня, 17:27
Дефіцит робітників змушує Росію залучити мігрантів із Південної Азії Дефіцит робітників змушує Росію залучити мігрантів із Південної Азії
09 липня, 16:40
Гектари безпеки: держпрограма розмінування повертає фермерам землю Гектари безпеки: держпрограма розмінування повертає фермерам землю
09 липня, 16:00
Удари БПЛА під час порятунку людей у Дружківці. Фото: кадр із відео Поліцейські під атакою російських дронів врятували поранених людей у Дружківці
09 липня, 15:58
На Харківщині російські загарбники здалися в полон наземним роботам. Кадр із відео Російські військові здалися в полон наземним роботам на Харківщині
09 липня, 15:56
Донеччина: у Покровській громаді досі залишаються 3100 осіб Донеччина: у Покровській громаді досі залишаються 3100 осіб
09 липня, 14:40
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір