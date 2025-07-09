На Сумщині військовий вкрав БТР і поїхав додому на Полтавщину — ДБР

Військовослужбовець однієї з частин на Сумщині втік з місця служби та вкрав бронетранспортер. За це він одержав тюремний термін.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань 9 липня.
У ГБР розповіли, що у січні 2025 року військовий, який проходив службу на посаді водія спецтехніки, самовільно залишив військову частину. Під приводом заправки бронетранспортера паливом він виїхав на БТР з території частини, прихопивши з собою автомат і подався додому на Полтавщину.
Після того, як проїхав кілька сотень кілометрів, він залишив БТР на узбіччі поблизу одного із сіл і пішов спати до лісосмуги. Проте правоохоронці оперативно знайшли та затримали чоловіка. Викрадений бронетранспортер та зброю повернули до військової частини.
Справу з цього приводу передали до суду і Сумський районний суд визнав військового винним у дезертирстві та викраденні військової техніки.
Йому призначили покарання у вигляді 7 років ув'язнення.
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