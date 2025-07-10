Російська армія просунулася у Торецьку – DeepState

Війська Росії просунулися у місті Торецьк Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.
Окупанти також просунулися у селі Леонідівка та селищі Мирне на Донеччині.
Крім того, російська армія просунулася біля сіл Борівська Андріївка та Зелений Гай у Харківській області.
За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Торецькому напрямку українські війська відбили вісім атак росіян, на Новопавлівському - 29.
Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи намагається російська армія обійти зі сходу Покровськ разом із Мирноградом.