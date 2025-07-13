Місто Самар у Дніпропетровській області зазнало атаки ударних дронів

Противник атакував місто Самар на Дніпропетровщині 13 липня об 11 ранку за допомогою ударних безпілотників. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.



Внаслідок обстрілу постраждала громадянська інфраструктура, у тому числі багатоквартирні будинки та освітня установа.



На місці події виникла пожежа, яку оперативно гасять відповідні служби. Потерпілим надається допомога — для цього розгорнутий мобільний пункт поліції.



За фактом атаки правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України — «Воєнні злочини», йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Нацполіція повідомляла про чотирьох постраждалих на Харківщині та одну загиблу на Херсонщині внаслідок російських обстрілів.