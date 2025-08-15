На Ставці ухвалили рішення про зміцнення Добропільського та інших напрямків на Донеччині – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

15 серпня президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, одне з ключових питань – фронт, зокрема Покровський напрямок.



«Протидіємо спробам російських сил закріпитися та збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Є успіхи. Дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад у напрямку Добропілля. Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині. Окрема увага позиціям у Запорізькій області. Російська армія продовжує зазнавати значних втрат, намагаючись забезпечити для російського керівництва вигідніші політичні позиції на зустрічі на Алясці. Розуміємо цей задум, інформуємо партнерів щодо реальної ситуації», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, що українська армія зупинила прорив російських військ під Добропіллям.