Трамп та Путін обговорювали питання обміну територіями — Fox News

16 серпня 2025, 09:22

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Під час зустрічі з Володимиром Путіним було обговорено питання обміну територіями. Про це Дональд Трамп заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Журналіст в інтерв'ю з американським президентом припустив, що будуть «деякі обміни територіями» та «більше земель у Росії», а Україна отримає «безпекові заходи, які не будуть пов'язані з НАТО».

На запитання, чи все закінчиться саме так, Трамп відповів: «Я думаю, що це ті пункти, про які ми домовлялися, і за якими ми здебільшого домовилися. Насправді, я думаю, ми домовилися багато про що».

Також Дональд Трамп заявив, що після саміту Росія — США в Анкориджі домовленості щодо України тепер залежать від Володимира Зеленського, а сторони приступають до підготовки тристоронньої зустрічі.

«Президент Зеленський має погодитись. Уклади угоду: Росія має багато сили, Україна — ні. Це жахлива війна, в якій Зеленський багато втрачає, і обидві сторони програють. І, сподіваюся, її вдасться завершити, це буде для президентів величезним досягненням. Зустріч із Володимиром Путіним була теплою. Добре, коли важливі країни знаходять спільну мову. Думаю, ми близькі до угоди. Так, Україна має погодитись. Але, можливо, вона відмовиться, тому що Байден роздавав гроші, як цукерки», — сказав американський президент каналу Fox News.

США поки не мають наміру вводити нові санкції проти Росії після переговорів на Алясці, сказав Трамп і зазначив, що питання посилення тиску на Москву та її економічних союзників може бути розглянуте найближчими тижнями. Американський президент оцінив переговори «на 10 із 10».

Трамп також підкреслив, що Росія має потужний ядерний арсенал, і цей фактор не можна ігнорувати.

«Використання такої зброї означатиме кінець усьому», — заявив він.

«Байден зробив щось немислиме. Він і Обама також. Я зупинив його, і тоді, насправді, сталася трагедія. Вибори були трагедією. Але він зробив щось немислиме. Він звів разом Китай та Росію», — сказав американський президент.

Трамп також повідомив, що зараз ведеться підготовка до переговорів між президентами Росії та України, і не виключив своєї можливої участі в них.

Він згадав, що Путін позитивно оцінив його зусилля щодо зміцнення американської економіки:

«Мені подобається дивитися, як країна знову стає великою. А Путін сказав мені: "Я ніколи не бачив, щоб хтось робив так багато і так швидко". Він сказав, що наша країна гаряча, як гармата, а рік тому думав, що вона померла. Усі думали, що вона померла», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що саміт Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці в п'ятницю, 15 серпня, не приніс обнадійливих новин про можливе згортання війни в Україні. Про це свідчать заяви двох лідерів за підсумками майже тригодинного спілкування.

