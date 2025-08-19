Атаки дронами та авіабомбами по Харківщині: постраждали жінки та діти

Наслідки нічних ударів по Харківщині. Фото: ДСНС Харківської області

Шестеро мирних жителів, серед них двоє дітей, постраждали внаслідок чергових обстрілів Харківської області. Поліція регіону фіксує наслідки атак.

Вночі під ударом опинилися Харківський, Ізюмський, Чугуївський, Богодухівський, Лозівський та Куп'янський райони, повідомили правоохоронці. Проти цивільного населення ворог застосував керовані авіабомби та безпілотники різних типів. Поранено людей, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки.

У селі Руська Лозова після авіаудару зруйновано приватні будинки, автомобілі та господарські споруди. Поранення уламками отримали три місцеві мешканки — 43, 59 та 70 років. Усі вони зазнали також сильної стресової реакції.

У Лозівському районі внаслідок влучання дрону постраждала сім'я: 35-річна жінка та її діти — хлопчик 8 років та дівчинка 2 років. Мати із травмами доставлена до лікарні, діти отримали стресову реакцію.



На території Нововодолазької громади дрон упав на ділянку садового товариства. Внаслідок займання пошкоджено господарські будівлі та будинки.



У Чугуєві зафіксовано попадання поряд із зупинкою громадського транспорту. У розташованому поблизу кафе вибило вікна та двері. Російська авіація завдала ударів керованими авіабомбами по селищу Золочів. Зруйновано ангар сільгосппідприємства та техніка.



У Куп'янському районі під обстрілом опинилися житлові будинки, склади та господарські споруди. У Борівській громаді зафіксовано пошкодження домоволодінь після атак дронами.

Наслідки російських ударів по Харківщині. Фото: ДСНС Харківської області

Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу, 18 серпня, внаслідок обстрілів армії РФ загинули п'ятеро людей, крім того, є постраждалі.