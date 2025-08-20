ЗСУ просунулися у Донецькій області – ISW

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 18 серпня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на північ від селища Гродівка.



Також українська армія нещодавно просунулася на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 серпня, показують, як ЗСУ підіймають прапор у селі Олександроград. За словами аналітиків, це свідчить про те, що Сили оборони України нещодавно повернули контроль над цим селом.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби українські війська зупинили 50 російських штурмів на Покровському напрямку, зокрема поблизу Гродівки.



У пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» зазначили, що минулої доби на Новопавлівському напрямку армія РФ зосередила атаки, зокрема, біля Олександрограда.

Нагадаємо, що прикордонники знищили пункт управління БПЛА та блокпост російської армії на Луганщині.