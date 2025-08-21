Росія атакувала Костянтинівку, Добропілля, Слов'янськ: загиблі, поранені, десятки руйнувань

Руйнування в Донецькій області. Фото: ДСНС Донеччини

За 20 серпня на Донеччині загинули троє мирних жителів, ще шість осіб отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Костянтинівці внаслідок російського обстрілу загинули троє місцевих жителів, четверо поранені. За даними ДСНС, пошкоджено 30 багатоповерхових будинків, 5 приватних домоволодінь, 6 адміністративних будівель, 2 кафе, 2 магазини, 3 об'єкти сфери послуг та автомобілі. В одному з п'ятиповерхових житлових будинків виникла пожежа.

У Добропіллі ворожий удар спричинив загибель однієї людини, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено шість багатоповерхових будинків та адміністративну будівлю. На його даху спалахнула пожежа, вогонь поширився на площу 50 кв. м.

У селі Новоандріївка обстріл зруйнував один житловий будинок та пошкодив ще п'ять.

У Слов'янську через обстріл виникла пожежа в будівлі на території підприємства. Рятувальники ліквідували вогонь на площі 204 кв. м.

Нагадаємо, Росія вночі завдала масованого комбінованого удару по всій Україні.