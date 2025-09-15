Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Вночі росіяни скинули три авіабомби на центральну частину Краматорська: 9 осіб поранено

15 вересня 2025, 09:47

Наслідки нічного обстрілу Краматорська військами РФ. Фото: МВА Наслідки нічного обстрілу Краматорська військами РФ. Фото: МВА

Російські окупаційні війська скинули три авіабомби ФАБ-250 із модулем УМПК на центральну частину Краматорська Донецької області вночі 14 вересня. Про це сьогодні вранці повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що місто було атаковане о 23:10.

Наразі відомо про дев'ятьох поранених.

«Усім постраждалим надається медична допомога», — йдеться у повідомленні МВА.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, удари прийшлися по вулицях Академічна та Богдана Хмельницького. Бомби влучили у дорожнє покриття поряд із житловими будинками.

Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено щонайменше десять багатоквартирних будинків.

