Склад «Епіцентру» спалахнув у Київській області після атаки російських дронів

У Київській області спалахнув склад «Епіцентру» після атаки російських дронів. Пожежу гасять за допомогою гелікоптерів. Кадр із відео

На Київщині під час ранкової атаки БПЛА сталося займання складських приміщень на території логістичного центру. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація (ОВА).

Зазначається, що рятувальники працюють на місці прильоту. У даному районі пошкоджено чотири приватні будинки, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів.

Київські паблики пишуть про сильну пожежу на складі «Епіцентру», для її гасіння задіяли гелікоптери.

Сильний дим з боку Василькова видно з різних районів столиці, мешканців просили закривати вікна, щоб не дихати чадним газом.

Російські паблік пишуть про навмисний удар окупантів по логістичному центру мережі торгових центрів «Епіцентр» у Київській області.

