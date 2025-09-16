Склад «Епіцентру» спалахнув у Київській області після атаки російських дронів

На Київщині під час ранкової атаки БПЛА сталося займання складських приміщень на території логістичного центру. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація (ОВА).
Зазначається, що рятувальники працюють на місці прильоту. У даному районі пошкоджено чотири приватні будинки, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів.
Київські паблики пишуть про сильну пожежу на складі «Епіцентру», для її гасіння задіяли гелікоптери.
Сильний дим з боку Василькова видно з різних районів столиці, мешканців просили закривати вікна, щоб не дихати чадним газом.
Російські паблік пишуть про навмисний удар окупантів по логістичному центру мережі торгових центрів «Епіцентр» у Київській області.
Нагадаємо, 15 вересня у Дніпровському районі Києва стався вибух гранати у квартирі. В результаті загинули двоє людей, ще один був поранений. Інцидент трапився близько 15:30. За попередніми даними, причиною трагедії став підрив боєприпасу у приміщенні.
