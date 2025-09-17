Окупанти у цивільному: РФ намагається закріпитися в Ямполі диверсійними групами

Окупанти у цивільному. Скріншот

Армія РФ намагається закріпитися у селищі Ямпіль, використовуючи тактику інфільтрації — окупанти діють у цивільному одязі, що суперечить нормам міжнародного права. На Лиманському напрямку дрібні групи противника пробираються до околиць населеного пункту, маскуючись під мирних жителів і водночас ведучи вогонь із автоматичної зброї.



Українська оборона виявила спроби проникнення диверсійних груп до Ямполя: росіяни ховалися в житлових будинках, підвалах та льохах, що ускладнювало роботу з їх виявлення через присутність справжніх мирних жителів, які відмовилися евакуюватися. За даними командування, було проведено контртерористичну операцію — населений пункт очищений від виявлених російських військових, проте загроза повторних проникнень залишається.



Окупантам вдавалося періодично фіксуватися в районі Ямполя, вони знайшли маршрути для проникнення до селища, тому очікується наростання активності у цьому напрямку. Для спроб просування задіяні сили 25-ї загальновійськової армії: в операції згадуються 164-а окрема мотострілецька бригада, 19-й танковий полк та підрозділи 67-ї та 37-ї мотострілецьких частин.

Контроль над Ямполем має стратегічне значення для ліній комунікації та логістики, а також для позицій ЗСУ на схід та північ від річки Сіверський Донець. Якщо окупанти закріпляться у селищі, це може полегшити їхнє просування у напрямку Сіверська та створити загрозу західному флангу української оборони на Донеччині.



Просування противника спостерігається не тільки у районі Ямполя, а й у районі Зарічна; обидві точки є ключовими елементами української оборони. Росіяни просуваються одночасно з кількох напрямків — з правого берега річки Чорний Жеребець і через Серебрянське лісництво — і переміщаються лісосмугами, а не дорогами.



З наближенням осінньо-зимового періоду окупанти, ймовірно, прагнутимуть перейти до міських боїв з метою вийти на Лиман, Сіверськ, Борову та Куп'янськ.

Нагадаємо, основні підрозділи російської морської піхоти перекинуто з Курської та Сумської областей на напрямок Покровськ-Добропілля, де вони почали вести наступальні дії невеликими групами.