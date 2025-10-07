Вночі війська РФ вдарили по двох навчальних закладах у Слов'янську

У Слов'янську заклади освіти були атаковані російськими військами у ніч проти 7 жовтня. Фото з місцевих пабліків

У ніч проти 7 жовтня війська російської окупаційної армії знову обстріляли місто Слов'янськ Краматорського району Донецької області.

За словами начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, зафіксовано лучання у два навчальні заклади по вулицях Вокзальна та Вчительська.

Внаслідок обстрілу також було пошкоджено довколишні багатоповерхові будинки.

Постраждалих немає, заявив Вадим Лях.

За словами місцевих жителів, місто було атаковане безпілотниками приблизно о 23:00 у понеділок, 6 жовтня.

У чатах з'явились відео нічних атак на Слов'янськ.

Начальник МВА звернувся з проханням до мешканців будинків, прилеглих до енергоколеджу на вулиці Учительській, не підходити до місця прильоту.

«Є загроза розриву боєприпасів, що не розірвалися», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 6 жовтня, російські військовослужбовці вкотре завдали удару по енергетичній інфраструктурі Донецької області. В результаті частина населених пунктів була знеструмлена.