Вночі війська РФ вдарили по двох навчальних закладах у Слов'янську

У ніч проти 7 жовтня війська російської окупаційної армії знову обстріляли місто Слов'янськ Краматорського району Донецької області.
За словами начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, зафіксовано лучання у два навчальні заклади по вулицях Вокзальна та Вчительська.
Внаслідок обстрілу також було пошкоджено довколишні багатоповерхові будинки.
Постраждалих немає, заявив Вадим Лях.
За словами місцевих жителів, місто було атаковане безпілотниками приблизно о 23:00 у понеділок, 6 жовтня.
У чатах з'явились відео нічних атак на Слов'янськ.
Начальник МВА звернувся з проханням до мешканців будинків, прилеглих до енергоколеджу на вулиці Учительській, не підходити до місця прильоту.
«Є загроза розриву боєприпасів, що не розірвалися», — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що у понеділок, 6 жовтня, російські військовослужбовці вкотре завдали удару по енергетичній інфраструктурі Донецької області. В результаті частина населених пунктів була знеструмлена.
