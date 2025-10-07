Окупанти завдали 629 ударів по Запорізькій області: поранено 20-річну дівчину

РФ за добу обстріляла 16 населених пунктів Запорізької області Фото: Запорізька ОВА

Минулої доби російські війська завдали 629 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Окупанти здійснили 13 авіаударів по Запоріжжю, Приморському, Лук'янівському, Залізничному, Білогір'ю та Полтавці.

Крім того, 409 безпілотників різної модифікації (в основному FPV) атакували Тернувате, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Білогір'я, Полтавку та Преображенку.

Також зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ, які накрили Степове та Полтавку. За даними ОВА, артилерійські удари (203 за добу) припали по територіях Плавнів, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір'я та Полтавки.

20-річна жінка дістала поранення внаслідок вчорашньої ворожої атаки на обласний центр. Загалом надійшло 49 повідомлень про пошкодження будинків, квартир та автомобілів.

Нагадаємо, 6 жовтня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Було атаковано територію заводу «Мотор Січ».