08 жовтня 2025, 09:39

Літак Повітряних Сил ЗСУ. Літак Повітряних Сил ЗСУ.

В ніч на 8 жовтня (з 18:30 7 жовтня) російські війська здійснили масовану атаку на територію України, застосувавши 183 ударних БПЛА типу «Шахед», «Гербера» та інших. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09:00 силами протиповітряної оборони було збито або придушено 154 ворожих дрони. Атаки фіксувалися на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БПЛА на 11 локаціях. Атака триває — в небі все ще знаходяться ворожі безпілотники.

«Військові закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й дотримуватися правил безпеки», — йдеться у повідомленні.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

РФ атакувала Україну 183 дронами, збито понад 150
