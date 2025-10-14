Сьогодні Microsoft офіційно припиняє підтримку Windows 10

З 14 жовтня 2025 року Microsoft офіційно припиняє підтримку однієї з найпопулярніших операційних систем в історії компанії. Після цієї дати «десятка» більше не отримуватиме оновлення безпеки та виправлення помилок.



Система залишиться працювати, але поступово стане дедалі вразливішою перед новими кіберзагрозами. Microsoft закликає користувачів переходити на Windows 11, якщо пристрої сумісні. Для тих, хто поки не готовий до оновлення, компанія пропонує тимчасове рішення — програму Extended Security Updates (ESU).

Вона дозволить продовжити отримання критично важливих оновлень безпеки терміном від одного до трьох років. Причому в країнах Європейської економічної зони (EEA) ця програма буде доступною безкоштовно, а в інших регіонах — за окрему плату.



Windows 10 вийшла в липні 2015 року і за десятиліття встигла стати однією з найпопулярніших операційних систем у світі — на 2025 рік вона встановлена на понад 1,4 мільярда пристроїв. Однак Microsoft поступово перемикає увагу на Windows 11 та нові технології, засновані на інтеграції штучного інтелекту.