Зеленський призначив Сергія Лисака головою Одеської МВА

Сергій Лисак – начальник Одеської міської військової адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Лисака начальником Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області.



Відповідне розпорядження №119/2025-рп опубліковано на сайті глави держави 15 жовтня 2025 року.

«Призначити Лисака Сергія Петровича начальником Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області», — йдеться в документі.



Раніше Сергій Лисак очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію. У Facebook він повідомив, що завершує роботу на цій посаді.



«Позаду — чималий шлях, пройдений більш ніж за 2,5 роки. Він був сповнений викликів, які щодня ставив перед нами ворог. Однак ми з командою не відступали від чітких пріоритетів: допомога Силам оборони, розвиток ветеранської політики, соціальних, реабілітаційних та освітніх напрямків. Попереду — не менш відповідальні завдання.



Дякую Президенту Володимиру Зеленському за довіру, керівникам районів і громад — за злагоджену роботу, всім, хто був поруч, — за підтримку», — написав Лисак

Раніше, 14 жовтня 2025 року, президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства України мера Одеси Геннадія Труханова.