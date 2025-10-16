«Під купою цегли»: у Добропіллі після авіаудару бійці ДСНС врятували собаку з-під завалів будинку

Врятований собака після авіаудару по Добропіллю. Фото: ДСНС

У місті Добропілля після російського авіаудару по приватному сектору рятувальники уважно оглядали кожне зруйноване подвір'я. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



За словами рятувальників, серед уламків та пилу раптом почули тихе скиглення.



«Ледве чутне, але живе. Під купою цегли та обгорілих дощок, серед руїн будинку ховався собака. Її шерсть була вкрита пилом, очі – перелякані. Вона не рухалася, тільки тремтіла і тихо скиглила. Рятувальники, обережно розбираючи цеглина за цеглиною, не полишали спроб знайти того, хто «кликав на допомогу». Рятувальники дістали собаку з-під завалів. Тварину передали сусідам, які впізнали у ньому свою улюбленицю», – розповіли у ДСНС.

Нагадаємо, що вночі 16 жовтня російські війська вдарили по вантажівці «Нової пошти» поблизу міста Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого згоріли понад сотня посилок.