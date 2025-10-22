Російський безпілотник вночі вдарив по центральному ринку Краматорська: виникла пожежа

Наслідки удару по ринку у Краматорську. Фото: Краматорська МВА

Вночі 22 жовтня російські війська дроном атакували центральний ринок міста Краматорськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.



За його словами, загорілася покрівля на площі 50 квадратних метрів.



«Рятувальники загасили пожежу. Без постраждалих», – зазначив речник ДСНС Донеччини.



Голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко розповів, що по адміністративній будівлі ринку вдарив БПЛА «Молнія-2».

Нагадаємо, що 21 жовтня армія РФ атакувала Костянтинівку на Донеччині, по місту били авіація, артилерія та дрони, є загибла та поранені.