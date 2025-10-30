За добу на Донеччині загинули двоє мирних жителів

За 29 жовтня російські війська вбили двох мирних жителів Донецької області — у Дружківці та Криворіжжі. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

Ще сім цивільних дістали поранень. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в Донецькій області загинуло 3706 мирних жителів, ще 8385 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.



Загальна кількість жертв не включає дані щодо Маріуполя та Волновахи, де точну кількість загиблих поки що неможливо встановити.

Нагадаємо, вчора між селами Новорайськ та Степове у Дружківській громаді Краматорського району Донецької області російський FPV-дрон прицільно вдарив по автомобілю служби доставки «Нова пошта»