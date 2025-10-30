Ранковий обстріл Слов'янська: по місту вдарили з РСЗВ

Дим над Слов'янськом після російського обстрілу. Фото із соцмереж

Вранці, 30 жовтня, російські війська обстріляли Слов'янськ на Донеччині. За попередніми даними, удару було завдано з реактивної системи залпового вогню по району Артема.



Внаслідок атаки у житлових будинках вибило шибки, пошкоджено скління. На опублікованих кадрах видно, як після обстрілу над районом здіймається дим.

У місті частково обмежено рух громадського транспорту. Дані про постраждалих та руйнування уточнюються.

Нагадаємо, 30 жовтня о 04:00 російські війська з ОТРК «Іскандер» завдали удару по одному з мікрорайонів міста Краматорськ.