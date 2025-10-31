ППО України збила 107 із 145 ворожих дронів за ніч

У ніч на 31 жовтня (з 19:00 30 жовтня) російські війська атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з Ростовської області та 145 ударними БПЛА типів Shahed, Гербера та інших. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



За попередніми даними, станом на 09:00 силами протиповітряної оборони збито або придушено одну балістичну ракету та 107 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.



Зазначається, що 36 ударних дронів потрапили за цілями у 20 локаціях.