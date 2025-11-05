Мізуліна та Шаман одружилися у Донецьку

Скрин з відео, опублікованого Шаманом

Голова російської організації «Ліга безпечного інтернету» Катерина Мізуліна та співак Ярослав «Шаман» Дронов оголосили про весілля. Вони є прихильниками Володимира Путіна та підтримують російську агресію проти України.

Пара опублікувала в соцмережах ролик із весільною церемонією, що відбулася в РАЦСі окупованого Донецька. Серед гостей на церемонії був присутній очільник угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

Мізуліна та Шаман одружуються в Донецьку. Скриншот із відео, опублікованого Шаманом

На опублікованому відео видно вивіску «Управління запису актів цивільного стану» Ворошиловського району міста Донецька, яке з 2014 року окуповане Російською Федерацією. Адреса: вул. Постишева, 32.



Наречений і наречена одягнені у своєрідну подобу військової форми радянських часів і чорні штани.



Одразу після кадрів офіційної частини — обміну обручками, підписів і поцілунку — відбувається фотосесія з Денисом Пушиліним та іншими присутніми.

Фотосесія Мізуліної та Шамана з головою угруповання "ДНР" Денисом Пушиліним. Скриншот із відео, опублікованого Шаманом



Ярослав «Шаман» Дронов — російський співак і композитор. Став відомим після участі в телешоу «Голос» і «Головна сцена». З 2022 року активно підтримує політику Володимира Путіна та відкриту агресію Росії проти України. Регулярно виступає на пропагандистських концертах, присвячених так званій «спецоперації», виконує пісні з псевдопатріотичними й мілітаристськими мотивами, зокрема «Я русский», що стала неофіційним гімном російської пропаганди. Нагороджений Кремлем і наближений до влади, використовується в ідеологічній кампанії підтримки війни.



Катерина Мізуліна — російська громадська діячка та голова організації «Ліга безпечного інтернету». Донька сенаторки Олени Мізуліної. Відома як активна прихильниця Кремля та політики Володимира Путіна. Мізуліна займається інтернет-цензурою та блокуваннями, переслідує незалежні ЗМІ й правозахисні проєкти під приводом «боротьби з фейками» та «екстремізмом». Публічно підтримує війну проти України, поширює пропагандистські наративи та звинувачує опонентів влади в «русофобії» й «роботі на Захід».