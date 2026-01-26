Армія РФ вдарила по енергетиці Донецької області: частина абонентів залишилася без світла

Російські війська обстріляли енергетичну інфраструктуру у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Внаслідок атаки є знеструмлені споживачі у регіоні.



«Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, що 25 січня внаслідок російських обстрілів у Донецькій області двоє загиблих і четверо поранених.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко