В Україні повідомляють про дві ймовірні втрати авіації РФ: офіційно підтверджений один літак

Керівник Центру протидії дезінформації України Андрій Коваленко повідомив про ймовірне знищення двох російських воєнних літаків — Су-30 та Су-34.



Відповідну заяву він опублікував у своєму Telegram-каналі. Один із літаків — винищувач Су-30 — був збитий із застосуванням зенітно-ракетного комплексу Patriot. Йдеться про роботу української системи ППО.



Паралельно в українському інформаційному просторі з'явилися повідомлення про ураження російського літака над Чорним морем біля острова Зміїний. Спільно ці дані вказують на дві можливі втрати авіації РФ.



Водночас, обставини знищення другого літака — бомбардувальника Су-34 — залишаються невідомими. Офіційної інформації про місце та спосіб його ураження поки що не надходило. Також неофіційно повідомляється, що екіпаж одного із літаків, за попередніми даними, не вижив.



Командування Генерального штабу Збройних сил України на даний момент підтвердило знищення одного російського літака без уточнення його типу.

