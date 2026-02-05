В'їзд до Європи для українців стане платним

З кінця 2026 року для громадян країн із безвізовим режимом, включаючи Україну, почне діяти нова система в'їзду до Європи — ETIAS. Перетин кордону стане платним.

Як повідомляється на офіційному сайті ETIAS, для поїздки до країн ЄС потрібно заздалегідь оформити електронний дозвіл на в'їзд. Воно буде обов'язковим для всіх громадян безвізових країн без винятку.



Вартість оформлення дозволу становитиме 20 євро. При цьому подати одну заявку на сім'ю чи групу мандрівників неможливо — кожна людина має заповнювати анкету та сплачувати збір окремо.



Дозвіл ETIAS діятиме протягом трьох років або до закінчення терміну дії закордонного паспорта. Документ дозволить багаторазово в'їжджати до 30 європейських країн, включаючи держави Шенгенської зони, а також Кіпр, Болгарію та Румунію.



Оплата здійснюється виключно в онлайн-форматі — за допомогою банківської картки через офіційний сайт ETIAS.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»