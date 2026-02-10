За добу на Донеччині поранено мирного мешканця: обстріляно Дружківку

За 9 лютого внаслідок російських обстрілів на Донеччині було поранено одного мирного жителя.



Як повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, під вогонь російських військ потрапило місто Дружківка, де постраждав цивільний.



За даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила на Донеччині 4014 мирних жителів. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 8872 особи.



Влада уточнює, що загальна кількість жертв наведена без урахування Маріуполя та Волновахи, де через окупацію та відсутність доступу неможливо встановити повну картину наслідків російських атак.

Нагадаємо, для удару по Краматорську 9 лютого загарбники використали БПЛА «Гєрань-2»/«Шахед». Внаслідок атаки пошкоджено шість приватних будинків. Без постраждалих.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»