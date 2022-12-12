Російська армія обстріляла 13 населених пунктів Донецької області за добу

Минулої доби правоохоронці задокументували 35 військових злочинів армії РФ у Донецькій області. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є загиблі та поранені мирні жителі.



За добу окупанти атакували 13 населених пунктів регіону. Ними обстріляні міста Бахмут, Авдіївка, Курахове, Часів Яр, Костянтинівка, смт Велика Новосілка, села Кам’янка, Веселе, Бердичі, Времівка, Калинівка, Дніпроенергія, Карлівка.



Армія РФ атакувала Донецьку область авіацією, ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», АГС, артилерією, танками. Знищено та пошкоджено за добу 19 цивільних об'єктів Донецької області – 7 житлових будинків, школу, готель, приміщення комбінату, адмінбудівлю, залізничний міст, ринок, господарську споруду, автомобілі.



«Зафіксовано п’ять ракетних ударів із ЗРК «С-300» по Костянтинівці. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру та оселі мешканців, є поранений. З «Градів» російська війська атакували селище Велика Новосілка, влучила в багатоквартирний будинок, загинув місцевий мешканець», - розповіли поліцейські.



Зазначається, що не припиняється обстріл Бахмуту, окупанти атакують місто артилерією, є поранені.



Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 66 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 32 500 осіб, серед них 4887 – діти, 1943 – люди з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу російські війська вбили 1 мирного жителя Донбасу - у Великій Новосілці, поранили двох у Бахмуті та одного в Костянтинівці.