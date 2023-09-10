F-16 можуть почати працювати в Україні раніше, ніж передбачалося - WSJ

В Україні припускають, що українські пілоти на винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на The Wall Street Journal.



За даними видання, українські та західні офіційні особи з урахуванням термінів початку навчання пілотів у США очікують, що кілька українських винищувачів можуть бути готові до виконання бойових завдань уже у лютому 2024 року.



За оцінками джерел WSJ в Україні США можуть підготувати пілотів, які володіють англійською мовою, за п'ять місяців. Група, яка була спрямована на навчання, як виявилося, налічує менше 10 пілотів, які достатньо володіють англійською.



Представник Міноборони США повідомив, що ці пілоти вирушать безпосередньо на льотну підготовку на авіабазу Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона, де базується 162 винищувачі.



Водночас десятки українських пілотів розпочнуть курс навчання англійської мови на базі ВПС Лекленд у Сан-Антоніо.



Колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес вважає, що чиновники «надмірно стурбовані» рівнем володіння англійською мовою.



"Їм потрібно керувати літаком, для цього не обов'язково вміти читати Шекспіра", - сказав він.



У той же час мовна підготовка пілотів вважається лише однією з перешкод, яка заважає початку бойового використання F-16 в Україні.



Зокрема, пише видання, F-16 вимагають приблизно 16 годин обслуговування на землі щогодини в повітрі, і навчання обслуговуючого персоналу може виявитися ще складнішим завданням, ніж підготовка пілотів.



Низка країн Європи, в рамках авіаційної коаліції, погодилася провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Зі свого боку, США також підтвердили початок навчання у жовтні на базі Національної гвардії у штаті Арізона.



Після візиту президента України Володимира Зеленського до Європи стало відомо про домовленості щодо передачі F-16. Йдеться про допомогу з боку Нідерландів, Данії та Норвегії, які готові передати щонайменше 61 винищувач.



Раніше в Міністерстві оборони заявляли, що Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців.