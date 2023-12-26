На Донеччині знеструмлено шахту через російську атаку, людей виводять на поверхню

У Донецькій області російські окупанти атакували шахту та місто-супутник. Підприємство знеструмлено, працівників вивели на поверхню. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Зазнала нових обстрілів шахта і місто-супутник у Донецькій області. Шахта знеструмлена, людей виводять на поверхню», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що в результаті обстрілів у Чернігівській області пошкоджено повітряні лінії ПЛ-10 кВ, знеструмлено 20 населених пунктів.



Нагадаємо, на Донеччині продовжуються проблеми зі світлом через негоду та постійні обстріли російських окупантів. Зокрема, без електропостачання у регіоні 164 населені пункти.