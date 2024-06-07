Ексдепутатка заробляла 100 тисяч доларів на місяць на «інвалідності» шахтарів

Ексдепутатка заробляла $100 тис. на «інвалідності» шахтарів. Фото: Генпрокуратура

Столичні правоохоронці викрили «бізнес» колишньої депутатки на встановленні групи інвалідності шахтарям. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.







За попередньою інформацією, йдеться про ексдепутатку 8-го скликання Верховної Ради України від «Самопомочі» Ірину Сисоєнко, яка входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини.



Слідство встановило, що підозрювані налагодили схему здирництва та отримання грошей від працівників вугільної промисловості за встановлення інвалідності у зв'язку з професійною діяльністю.



«Двоє посередників підшукували працівників вугільної промисловості, які мали право оформити групу інвалідності, але не могли цього зробити через бюрократію. Щоб спростити процедуру, вони вимагали по 3-4 тис. доларів США. Залучені до схеми медустанови оформляли необхідну документацію без обстеження пацієнтів», – повідомили у Генпрокуратурі.



Після цього медичні документи пацієнтів відправляли до столичного державного медичного закладу.



Там медики за попередньо отриманими списками підтверджували наявність хронічного професійного захворювання та направляли таких осіб на МСЕК для ухвалення рішення щодо присвоєння відповідної групи інвалідності.



Зібрані з пацієнтів гроші щомісяця разом зі списками осіб, від яких вони отримані, надавали керівництву медустанови та розподіляли між учасниками схеми.



Під час передачі 32 тис. доларів США поліцейські та співробітники СБУ затримали посередника та заступника керівника.



За місцями проживання та роботи учасників злочинної схеми проведено обшуки на території Києва, Львівської та Донецької областей. У підозрюваних вилучено 629 тис. доларів США, 9 млн грн, 34 тис. євро, документацію, мобільні телефони з листуванням.

Ексдепутатка заробляла $100 тис. на «інвалідності» шахтарів. Фото: Генпрокуратура

Заступнику директора медустанови та посереднику обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.



Вирішується питання щодо обрання заходів іншим учасникам схеми та встановлюються всі посадові особи, причетні до незаконної схеми.



У пресцентрі СБУ також додали, що під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено понад 40 млн грн, медичні документи та записи з базою клієнтів.



Так званим підприємцям загрожує до 12-ти років ув'язнення з конфіскацією майна.