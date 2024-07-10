Племінниця міністра оборони РФ закликала його одуматися після атаки на Київ

Племінниця міністра оборони Росії Наталія Вертинська закликала дядька до припинення атак на Україну. Фото: скріншот відео

Племінниця міністра оборони Російської Федерації, що живе в США, звернулася до нього після атаки на Київ. Про це повідомляє видання ASTRA.

Зазначається, що блогерка Наталія Вертинська записала відео, в якому назвала себе племінницею міністра оборони РФ Андрія Білоусова. Вона звернулася до свого дядька на тлі останніх подій, пов'язаних з обстрілом лікарень у Києві, та закликала його зупинитися і «не відправляти росіян на вірну смерть».

У своєму зверненні вона розповіла, що 10 років тому жила у Києві та регулярно відвідувала дитячу лікарню «Охматдит» зі своєю дитиною-інвалідом. За словами Наталії, у Києві досі живе двоюрідний брат Білоусова, там же поховані його бабуся, дідусь та тітка.

«Я просто тебе закликаю, дядьку Андрію, подумай про те, що ти твориш і зупинись, будь ласка, зупинись, — просить Вертинська. — Я знала тебе завжди як добру, порядну людину. Я хочу, щоб ти подумав, переосмислив усе і зупинився. Дядько Андрій, будь ласка, помолися, подумай про те, що ви творите. Це не може продовжуватися далі».

Нагадаємо, у Києві вранці 10 липня завершено аварійно-рятувальні роботи після масованої ракетної атаки 8 липня. Внаслідок удару загинули 34 особи, серед них – 5 дітей. У дитячій лікарні «Охматдит» загинули 2 особи.