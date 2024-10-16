Міноборони РФ заявило про атаку на бронетанковий завод у Миколаєві, в Україні це не підтверджують

Ліквідація пожежі після російського удару по Миколаєву. Фото: ДСНС

У російському Міністерстві оборони сьогодні заявили , що напередодні вночі ракети атакували у місті Миколаїв бронетанковий завод.

«П'ять ракет по бронетанковому заводі в Миколаєві. Внаслідок удару уражено п'ять промислових будівель підприємства, знищено 10 одиниць броньованої техніки, у тому числі шість танків. Виробництво та ремонт бронетанкової техніки на заводі зупинено», — йдеться у повідомленні російського військового відомства. Також Міноборони публікує відео, як стверджується, моменту удару.

В Україні раніше повідомляли, що в Миколаєві атаковано інфраструктурний об'єкт, ресторан, торгові павільйони та житлові будинки, одна людина загинула, 23 поранені.

Українська влада атаку на завод не підтверджувала.