НАБУ відкрило кримінальне провадження на міністра оборони Умєрова

Проти міністра оборони України Рустема Умєрова відкрили кримінальне провадження. Фото: Інтерфакс-Україна

НАБУ за заявою Центру протидії корупції (ЦПК) розпочало досудове розслідування проти Рустема Умєрова. Про цеповідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

Відомство просить перевірити його «можливі протиправні дії» за статтею про зловживання владою чи службовим становищем.

При цьому підстава для порушення справи невідома.

До цього Умєров ініціював службове розслідування в Агентстві оборонних закупівель, яке відповідає за купівлю військової техніки для ЗСУ, після чого усунув від роботи керівницю агентства Марину Безрукову. Центр протидії корупції вважав це незаконним.

Вчора він також звільнив свого заступника Дмитра Кліменкова.